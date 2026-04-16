В Туркестанской области на промывку почвы направили 400 млн кубометров воды

В Туркестанской области проведены масштабные работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» осуществил подачу воды для промывки почвы в Жетысайском и Мактааральском районах.

Всего для этих целей было направлено около 400 млн кубометров воды. Промывка почвы проведена на площади 53,6 тыс. гектаров в Жетысайском районе и 41 тыс. гектаров в Мактааральском районе.

Кроме того, в Шардаринском районе продолжаются работы по влагозарядке почвы. На сегодняшний день на площади 8,1 тыс. гектаров подано 262 млн кубометров воды.

Аграрии региона отмечают, что своевременная подача воды играет важную роль в подготовке полей к посевной кампании и положительно влияет на будущий урожай.

По словам фермера Акжана Сулеймбекова, который выращивает хлопок на семи гектарах, сейчас на полях проводится увлажнение почвы для подготовки к посеву.

«Вода поступает вовремя и в достаточном объеме. Благодарим работников “Казводхоза”. Благодаря стабильной подаче воды в этом году рассчитываем получить хороший урожай», — отметил он.

Как сообщил руководитель Жетысайского производственного отделения Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Нуртас Турсынбеков, работы по промывке почвы начались в декабре прошлого года и на сегодняшний день полностью завершены.

По его словам, в настоящее время осуществляется подача воды на орошаемые площади для полива овощных и бахчевых культур. Промывка почвы проводится для снижения содержания солей в грунте, что особенно важно при выращивании хлопка. Влагозарядка, в свою очередь, необходима для увлажнения почвы перед началом посевных работ.