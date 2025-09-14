В Туркестанской области началось строительство индустриального парка

В Туркестанской области строят индустриальный парк стоимостью 123 миллиарда тенге. Это будет крупнейшая площадка обрабатывающей промышленности, где создадут свыше трёх тысяч рабочих мест.

На территории парка планируется выпуск современного электрооборудования, систем автоматизации и даже беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева и станет шагом к технологическому прорыву региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы заложили фундамент индустриального парка на территории Центра международной промышленной кооперации «Центральная Азия». Этот проект реализуется совместно с китайскими инвесторами. Он позволит не только привлечь крупные инвестиции, но и снизить зависимость региона от республиканского бюджета, создать тысячи рабочих мест и новые возможности для молодежи».

Центр международной промышленной кооперации «Центральная Азия» уже называют стратегической платформой. Он объединит производство, переработку и логистику в едином транспортном коридоре «Север – Юг». По планам, к 2027 году здесь запустят более 60 крупных проектов и создадут около 13 тысяч рабочих мест.

Хуан Чжоурэн, инвестор: «Мы высоко ценим партнерство с Казахстаном. Для нас важно, чтобы совместные проекты в сфере обрабатывающей промышленности были реализованы качественно и своевременно. Мы уверены, что индустриальный парк станет примером успешного сотрудничества и принесёт пользу обеим сторонам».

Строительство индустриального парка даст мощный импульс экономике Туркестанской области. Помимо рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в местный и республиканский бюджеты, появятся новые возможности для профессиональной подготовки молодежи, а сам регион постепенно превратится в технико-инновационный кластер.