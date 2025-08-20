В Туркестанской области появятся 130 тысяч рабочих мест

В Туркестанской области активно решают вопросы трудоустройства. В регионе планируют создать больше 130 тысяч новых рабочих мест.

С начала года трудоустроено больше 74 тысяч человек, из которых 36 тысяч работают на постоянной основе. Этот показатель составляет 97 % от плана на 7 месяцев. Вопросы снижения безработицы и обеспечения населения качественными рабочими местами обсудили на совещании под руководством акима Туркестанской области. Сегодня регион — один из лидеров в Казахстане по созданию рабочих мест.

Асия Темирбаева, руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области: «Рабочие места будут создаваться по четырём основным направлениям. Так, за счёт национальных проектов и частных инвестиций будет создано свыше 4 тысяч рабочих мест. По программе Президента «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» предусмотрено больше 22 тысяч мест, субсидируемые рабочие места составят 46 тысяч, а ещё больше 57 тысяч человек будут трудоустроены через вакансии на рынке труда. По итогам 7 месяцев уже обеспечены рабочими местами порядка 74 тысяч граждан».

В регионе реализуется 375 инфраструктурных проектов, в рамках которых создано 2 738 новых рабочих мест. Занятости способствуют и частные инвестиционные проекты. Уже запущено 100 проектов, что позволило трудоустроить 1 398 человек. Проекты охватывают сельское хозяйство, предпринимательство, строительство, инфраструктуру и сферу туризма.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Региональная карта занятости – это не временная мера, а действенный инструмент долгосрочного социально-экономического развития. Мы прекрасно понимаем, что за каждым новым рабочим местом стоит благосостояние семьи и будущее молодого человека. Поэтому вопрос занятости находится на моём личном контроле. Акимы районов, городов и руководители управлений должны выполнять поставленные задачи качественно и результативно. Нужно усиливать системную работу и увеличивать количество инвестиционных проектов».

Одним из ключевых направлений карты является создание рабочих мест через субъекты малого и среднего бизнеса. Уже создано больше 8 тысяч. Наиболее активные районы и города — Отрар, Ордабасы, Арыс и Толеби. Важную роль в трудоустройстве играют и ярмарки вакансий.

Асия Темирбаева, руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области: «Активно реализуются программы молодежной практики, «Серебряный возраст», а также проекты общественных и социальных рабочих мест. На сегодняшний день больше 24 тысяч человек трудоустроен на субсидируемые рабочие места. Для поддержки новых бизнес-идей предусмотрено выделение государственных грантов для 1 793 граждан. В июне гранты получили 859 человек, а до конца августа их число достигнет 934. На эти цели выделено 2 миллиарда 82 миллиона тенге».

В Туркестанской области реализуется 111 инвестиционных проектов на сумму почти 3 трлн тенге, которые позволят создать около 22 тысяч новых рабочих мест.