В Казахстане усиливают прозрачность работы судебных исполнителей

В Казахстане внесены законодательные изменения, направленные на совершенствование системы исполнительного производства.

Как сообщил председатель комитета принудительного исполнения министерства юстиции РК Махсат Балабеков на пресс-конференции в СЦК, упрощена процедура аттестации кандидатов в частные судебные исполнители — соответствующая комиссия упразднена.

Кроме того, исключена возможность выбора частного судебного исполнителя: теперь все исполнительные документы будут распределяться автоматически.

«Это позволит повысить уровень исполнения всех категорий дел и исключит возможность сговора между недобросовестным судебным исполнителем и взыскателем», — отметил спикер.

Также внесены изменения в гражданский процессуальный кодекс, кодекс «О браке (супружестве) и семье» и закон «Об исполнительном производстве».

«В частности, взыскание на единственное жилье должника теперь допускается только на основании решения суда», — подчеркнул Махсат Балабеков.

Кроме того, введены нормы, регулирующие порядок взыскания алиментов с индивидуальных предпринимателей в твердой денежной сумме.

В настоящее время в мажилисе парламента РК рассматривается законопроект, направленный на дальнейшее развитие системы исполнительного производства. Документ предусматривает автоматизацию отдельных исполнительных действий, а также повышение прозрачности деятельности судебных исполнителей.