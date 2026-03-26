Реклама
В Казахстане усиливают прозрачность работы судебных исполнителей

В Казахстане усиливают прозрачность работы судебных исполнителей

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Фото службы центральных коммуникаций при президенте РК

В Казахстане внесены законодательные изменения, направленные на совершенствование системы исполнительного производства.

Как сообщил председатель комитета принудительного исполнения министерства юстиции РК Махсат Балабеков на пресс-конференции в СЦК, упрощена процедура аттестации кандидатов в частные судебные исполнители — соответствующая комиссия упразднена.

Кроме того, исключена возможность выбора частного судебного исполнителя: теперь все исполнительные документы будут распределяться автоматически.

«Это позволит повысить уровень исполнения всех категорий дел и исключит возможность сговора между недобросовестным судебным исполнителем и взыскателем», — отметил спикер.

Также внесены изменения в гражданский процессуальный кодекс, кодекс «О браке (супружестве) и семье» и закон «Об исполнительном производстве».

«В частности, взыскание на единственное жилье должника теперь допускается только на основании решения суда», — подчеркнул Махсат Балабеков.

Кроме того, введены нормы, регулирующие порядок взыскания алиментов с индивидуальных предпринимателей в твердой денежной сумме.

В настоящее время в мажилисе парламента РК рассматривается законопроект, направленный на дальнейшее развитие системы исполнительного производства. Документ предусматривает автоматизацию отдельных исполнительных действий, а также повышение прозрачности деятельности судебных исполнителей.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.