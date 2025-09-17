Жителям упростили доступ к судебным исполнителям через приложение «Adilet»

В министерство юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей запустило новое мобильное приложение «Adilet», призванное упростить и ускорить взаимодействие граждан с системой исполнительного производства.

Этот цифровой сервис открывает доступ к множеству функций, которые ранее требовали личного посещения офисов и значительных временных затрат.

Теперь жителям Шымкента и других регионов больше не нужно тратить время на походы к частным судебным исполнителям, чтобы получить копии постановлений или других процессуальных документов.

Достаточно просто отсканировать предоставленный QR-код, и все нужные файлы будут доступны для скачивания напрямую в приложении.

Среди ключевых преимуществ «Adilet» — возможность прямого и оперативного общения с частными судебными исполнителями.

В приложении предусмотрен специальный «Кабинет сторон», через который можно подать обращение и в течение пяти рабочих дней получить официальный ответ.

В случае если исполнитель не ответит в установленный срок, система автоматически перенаправит жалобу в региональную палату, а при отсутствии реакции и оттуда — в департамент юстиции.

Это исключает необходимость многонедельного ожидания и сложных бюрократических процедур.

Кроме того, через «Кабинет сторон» взыскатели могут в режиме реального времени отслеживать, какие конкретные меры уже были приняты судебным исполнителем, а какие ещё не выполнены.

Такая прозрачность позволяет повысить эффективность контроля за исполнением решений и сократить риски волокиты.

Также приложение даёт доступ к единому реестру должников, где можно проверить наличие задолженностей.

Пользователи могут получить сведения о наложенных на них ограничениях, искать исполнительные документы и отслеживать их текущее местонахождение.

Новая цифровая платформа «Adilet» стала важным шагом на пути к модернизации исполнительного производства в Казахстане и созданию более открытой и удобной правовой среды для жителей Шымкента и всей страны.