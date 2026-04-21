В Шымкенте признали незаконными действия судебных исполнителей

В специализированном межрайонном административном суде Шымкента рассмотрено административное дело по иску гражданина к частным судебным исполнителям.

Суд установил, что исполнительное производство было законно прекращено ещё в 2020 году на основании заявления взыскателя.

Однако в 2026 году один из частных судебных исполнителей, не имея законных оснований, отменил ранее вынесенное постановление и фактически возобновил уже завершённое исполнительное производство. В тот же день было принято решение о возврате исполнительного документа.

В дальнейшем этот документ был передан другому частному судебному исполнителю, который возбудил новое исполнительное производство.

Суд подчеркнул, что после прекращения исполнительного производства его повторное возбуждение не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, например, при наличии соответствующего судебного акта.

В результате действия судебного исполнителя по отмене собственного постановления признаны незаконными.

Также незаконными признаны все последующие решения, принятые на основании данного действия, включая возврат исполнительного документа и возбуждение нового исполнительного производства.

Суд полностью удовлетворил исковые требования: все оспариваемые постановления отменены.

Кроме того, с каждого из ответчиков взыскана государственная пошлина в доход государства.