Игровые автоматы «хватайки» заполонили Шымкент

Игровые автоматы типа «хватайка» заполонили по Шымкент. Дети и взрослые тратят в них немалые суммы, в надежде заполучить желанную игрушку или сувенир. Однако механизм таких автоматов рассчитан на то, чтобы вызывать у игроков азарт и желание пробовать снова и снова.

«Секрета нет, каждый хозяин на аппарате устанавливает сколько раз можно вытащить, какой силы будет захват и сколько попыток»;

«В Китае за такие неполадки автомата владельца жестко наказывают. Поэтому там выигрывает. А у нас дети в слезах уходят», — пишут комментаторы в соцсетях.

Автоматы с игрушками на деле являются продуманным способом заработка. Механизм их работы устроен так, чтобы обеспечить прибыль владельцам, а значит, получить игрушку с первой попытки удаётся далеко не всегда. Поэтому игроки, ведомые азартом и желанием заполучить заветную игрушку, могут потратить значительные суммы, даже не заметив этого.

Автоматы вызывают обеспокоенность у родителей и специалистов. Эксперты говорят, дети, особенно младшего возраста, не в силах самостоятельно остановиться, попадая в состояние фрустрации при каждом проигрыше. Отсутствие выигрыша порой провоцирует у ребёнка всплески агрессии, а в сознании возникает иллюзия лёгкой и быстрой награды без труда.

Арман Утибаев, ведущий специалист программы реабилитации: «Детям внушается: не плати столько-то, не покупай игрушку, ты можешь заплатить меньше и получить ее почти бесплатно. Это формирует образ мышления лудоманов. Не надо работать, ты можешь ставить ставки и зарабатывать или закладчиком быть, ты можешь не работать на нормальной работе и заработать таким путем. У молодежи немного дисфункциональное мышление, деструктивные убеждения как зарабатывать и как получать награду».

С точки зрения закона, такие автоматы не подпадают под категорию игорного бизнеса. Азартными считаются только те игры, где результат зависит от случая. В «хватайках» же, по официальной версии, всё решает ловкость игрока, поэтому установка этих устройств не требует лицензии и регулируется как обычная предпринимательская деятельность.

Вопрос где проходит грань между игрой и азартом, и как защитить психическое и финансовое здоровье подрастающего поколения, остаётся открытым.