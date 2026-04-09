Минсельхоз контролирует рост цен на социально значимые продукты

Под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова прошло совещание с участием заместителей акимов, руководителей управлений сельского хозяйства и финансовых институтов.

Главная тема — продовольственная безопасность и стабилизация цен на социально значимые продукты. Министр отметил, что рост цен на продукты влияет на инфляцию и требует дополнительных мер.

Для регулирования рынка расширены списки СЗПТ с 19 до 31 позиции, формируются стабфонды и применяется «оборотная схема» в торговых сетях. В межсезонье созданы запасы овощей объемом 247 тыс. тонн.

По итогам I квартала 2026 года инфляция составила 11%, рост цен на продовольствие — 11,7%, на СЗПТ — 5,4%. Наибольшее превышение среднереспубликанского уровня зафиксировано в 12 регионах, включая Ұлытау, Мангистаускую, Актюбинскую и Жамбылскую области.

Министр поручил акиматам принять срочные меры по стабилизации цен, увеличению производства овощной продукции и эффективному использованию стабфондов. Особое внимание уделяется своевременной контрактации ранних овощей с южных регионов и пополнению запасов.

«Продовольственная безопасность и ценовая стабильность находятся под особым контролем правительства», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.