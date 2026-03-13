Производство продуктов питания в Казахстане превысило 665 млрд тенге

В Казахстане доля переработки сельскохозяйственной продукции может достигнуть 70% уже к концу 2026 года. Об этом сообщили на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По данным министерства сельского хозяйства, за первые два месяца года объём производства продуктов питания составил 665 млрд тенге, индекс физического объёма — 111,9%.

Производство напитков достигло 175,4 млрд тенге с ростом 110,2%.

«Пищевая промышленность демонстрирует устойчивую динамику развития», — отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, рост обеспечивается за счёт диверсификации посевных площадей, увеличения загрузки предприятий и реализации новых инвестиционных проектов.

«Дополнительный вклад этих факторов оценивается примерно в 600 млрд тенге, что позволит довести долю переработанной сельхозпродукции до 70% уже к концу текущего года», — подчеркнул Азат Султанов.

Ожидается рост производства в ряде отраслей, включая выпуск подсолнечного масла, молочной продукции и крахмалопродуктов. Кроме того, увеличение объёмов планируют крупные предприятия пищевой промышленности страны.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил профильным министерствам проработать предложения бизнеса для устранения барьеров и дальнейшего развития производства.