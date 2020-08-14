В Туркестанской области заложили капсулу под строительство крупной швейной фабрики.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и представители соседней Республики Узбекистан заложили капсулу под строительства швейной фабрики с мощностью 15 000 единиц текстильной продукции в месяц. Проект строится по поручению Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Глава региона отметил социальную важность данного проекта, подчеркнув, что реализация проекта, сумма которого составляет 1 млн. долларов США, позволит обеспечить работой более 1 000 женщин разных возрастов и женщин с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей.

«Казахско — узбекское сотрудничество имеет особую важность в развитии Туркестанской области. Сегодня в регионе ведут свой бизнес более 40 предприятий с участием узбекского капитала. Я уверен, что строительство швейной фабрики станет еще одним успешным проектом и достойным результатом совместного сотрудничества двух стран», — сказал У.Шукеев.

Все будущие специалисты будут обучены на профессиональном уровне. В этом ключе инициатором выступает Туркестанский высший многопрофильный ремесленный колледж. Проект находится в сопровождении регионального агентства по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» и ход реализации проекта ведется по принципу «одного окна». Запуск швейной фабрики ожидается на начало октября месяца текущего года.