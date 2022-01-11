Процесс вывода войск ОДКБ будет поэтапным и займет не более 10 дней.

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного контингента. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев.

Военные силы ОДКБ покинут Казахстан в течение 10 дней, не более. По словам Главы государства, миссия миротворцев прошла успешно.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане находятся около 2 тысяч миротворцев ОДКБ. Все они прибыли для помощи во время беспорядков в стране. На данный момент миротворцы охраняют стратегически важные объекты.