Как казахстанцы отдохнут в июле

В следующем месяце в стране отметят два праздника — День столицы и Курбан- айт.

День столицы, 6 июля, приходится на среду. Казахстанцы отдохнут лишь 1 день и при пятидневной и при шестидневной рабочей неделе.

Первый день Курбан-айта 9 июля по мусульманскому календарю приходится на субботу. Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.

В общей сложности в июле при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных;

при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.