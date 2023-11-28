Как казахстанцы отдохнут в декабре

В последний месяц текущего года жители Казахстана отдохнут в общей сложности 11 дней, передает OTYRAR.

Количество выходных дней в декабре сократилось с 2022 года. Например, мы больше не празднуем 1 декабря — День первого президента, он исключен из списка государственных праздников. Также на День Независимости вместо привычных 2 дней, отдыхать будем лишь один.

В этом году День Независимости выпал на субботу, а потому выходной переносится на понедельник. Таким образом при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут: 16,17,18 декабря, а при шестидневной рабочей неделе: 16 и 17 декабря.

Далее, как вы видите на картинке, остаются лишь положенные выходные по субботам и воскресеньям, в зависимости от трудового договора.