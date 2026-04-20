Минтруда расширяет занятость для людей с инвалидностью

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

В Казахстане продолжается работа по расширению занятости для лиц с инвалидностью. В рамках Социального кодекса работодатели обеспечивают их трудоустройство по установленной квоте.

В 2026 году квота действует для 2,6 тыс. работодателей и предусматривает 16,7 тыс. рабочих мест. Перечень таких работодателей опубликован на Электронной бирже труда с разбивкой по регионам, что упрощает поиск вакансий.

Квотирование направлено на создание рабочих мест и развитие инклюзивной среды. Минтруда планирует и дальше совершенствовать систему — повышать доступность информации, усиливать контроль за исполнением квот и внедрять автоматизированные механизмы их расчёта. Также карьерные центры будут помогать работодателям в подборе кандидатов.

