На два дня Шымкент стал центром обсуждения вопросов безопасности на предприятиях атомной промышленности Казахстана. Второго и третьего октября представители этих предприятий обсуждали главный вопрос – что необходимо сделать, чтобы эта отрасль стала идеальной в вопросах промышленной безопасности.

О нарушениях, выявленных с начала года, об изменениях в нормативно-правовой базе и о том, как на практике применять методические рекомендации — участники семинара, который проходит в Шымкенте обсуждают целый ряд серьезных вопросов промышленной безопасности на предприятиях атомной промышленности. При этом обсуждается каждый спорный момент. Так, происшествие на одном из предприятий было квалифицировано как авария. Однако руководитель предприятия поясняет – это была внештатная ситуация.

А вот как определить, что считать аварией, что чрезвычайным происшествием, а что внештатной ситуацией как раз и объясняли собравшимся представители управления по надзору за объектами использования атомной энергии комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК.

Такие семинары проводятся уж более двух десятков лет. Впервые он проводится на базе шымкентской «Южной горно-химической компании».

«Этот семинар дает нам возможность рассказать о своем предприятии и узнать о состоянии атомной промышленной безопасности на предприятиях атомной отрасли, имеющихся проблемах и способах их решения», – рассказывает Сергей Санаров, начальник отдела охраны труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

Такие семинары не имели бы смысла, если бы по их итогам не наблюдалась положительная динамика как в сфере охраны труда, так и в сфере воздействия предприятий на окружающую среду.

Руководитель Управления государственного надзора за объектами использования атомной энергии Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Марат Тюлюбаев отмечает – с каждым годом происшествий становится все меньше: «Ошибок становится меньше. Я вам должен сказать, что предприятия национальной компании «Казатомпром» лидеры Казахстана по отношению к промышленной безопасности в том числе».

В рамках второго дня семинара планируется посещение производственных объектов, чтобы там показать, как применяются те или иные стандарты промышленной безопасности на предприятиях.

Жанар Умиркулова, ведущий специалист отдела ОТ, РБ и ООС: «Мы хотим на практике ознакомить наших коллег из разных регионов Казахстана с нашими объектами, которые расположены в Сузакском районе, показать, как у нас организована работа в области промышленно безопасности».

Атомная отрасль не терпит небрежного отношения к организации работ, говорят специалисты. И усилия всех, кто занимается вопросами промышленной безопасности в этой отрасли направлены на минимизацию воздействия на окружающую среду и главное – охрану здоровья персонала, ведь главный капитал любого предприятия – это люди, работающие на нем.

Гос. Лицензия № 15004797, от 12.03.2015г., выдана ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ РК.