Казахстан и Франция запустили новое производство урана в Созаке

Развитие атомной промышленности в приоритете. В Туркестанской области открылось новое стратегическое предприятие — ураноперерабатывающий завод «Онтустык Торткудык».

Завод построен в рамках партнёрства между АО «НАК Казатомпром» и французской компанией Orano. Предприятие будет перерабатывать до 2000 тонн урана в год. Общая стоимость инвестиций составила почти 75 миллиардов тенге.

В церемонии запуска приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Гиоге Сильван, руководство «КАТКО», «Казатомпрома» и другие официальные лица.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Это не просто крупное производство. Это — новые рабочие места, приток инвестиций, инфраструктура. Мы выделили 6 тысяч гектаров земли и обеспечили завод всей необходимой инженерией. Работа по развитию промышленности в области продолжается».

Завод расположен на южном участке месторождения Торткудук. Здесь будут перерабатываться урансодержащие растворы. Компания «КАТКО» намерена выйти на общий объем добычи 4000 тонн урана в год.

Проект прошёл технико-экономическое обоснование в 2021 году, а в 2023 началась активная стройка. В кратчайшие сроки были проложены дороги, линии электропередач, построены гидросооружения и подстанции.

Паскаль Бастьен, генеральный директор «KATKO»: «Открытие нового завода — это большое достижение для всей нашей команды. Мы гордимся тем, что реализовали такой масштабный проект в короткие сроки, с соблюдением всех стандартов безопасности и экологии. «Южный Торткудык» — это не только про технологии, но и про партнёрство. Мы благодарны «Казатомпрому» и казахстанским специалистам за доверие и слаженную работу. Это реальный пример успешного международного сотрудничества».

К строительству были привлечены местные подрядчики — в пиковый период трудилось до 600 человек. Сейчас «KATKO» — один из крупнейших работодателей в Туркестанской области: в компании занято около 1300 человек, более половины из них — жители Созакского района. Проект не только усиливает позиции Казахстана на мировом урановом рынке, но и вносит ощутимый вклад в социально-экономическое развитие региона.