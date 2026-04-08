Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Шымкентские школьники завоевали призовые места на республиканской олимпиаде

Шымкентские школьники завоевали призовые места на республиканской олимпиаде

-
Редактор Юлия Машковская
-
21
Фото пресс-службы акимата Шымкента

Школьники Шымкента успешно выступили на республиканской олимпиаде по общественно-гуманитарным предметам для старших классов, которая прошла в Таразе. В соревнованиях приняли участие 270 школьников со всех регионов страны.

Из 12 участников, представлявших Шымкент, пятеро стали призёрами, прославив город на республиканском уровне.

Победители и призёры олимпиады:
• I место – Нигора Юсупова, предмет «Казахский язык в школах с обучением на русском языке» (школа №14 имени Айбека)
• II место – Ербол Алиханбар и Дастан Қалу, предмет «История Казахстана» (лицей-интернат «Білім-инновация» №1)
• II место – Шахризода Шерметова и Одина Мирзахматова (школа №110 имени З. Хусанова)

Школьники продемонстрировали высокий уровень знаний и талант, став гордостью своего города.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.