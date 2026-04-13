В Шымкенте наградили победителей республиканской олимпиады по гуманитарным предметам

В Шымкенте завершился заключительный этап республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению среди учащихся 10–11 (12) классов. По итогам интеллектуального соревнования состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Олимпиада проходила по таким дисциплинам, как русский язык и литература, русский язык и литература в школах с казахским языком обучения, а также основы права. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, навыки литературного анализа, критического мышления и творческого подхода, а также углубили знания в области правовой грамотности и применения законодательства в повседневной жизни.

По результатам олимпиады победители и призёры были награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения Республики Казахстан, а также золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и ценными призами. В общей сложности 23 учащихся заняли первое место, 37 — второе, 60 — третье.

Стоит отметить, что в этом году заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам проходит в шести регионах страны. По общественно-гуманитарному направлению участие принимают 720 школьников.

Следующий этап интеллектуального состязания пройдет с 17 по 21 апреля в городе Петропавловск, где состоятся олимпиады по предметам иностранного языка.