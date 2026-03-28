Шымкентские школьники завоевали награды на республиканской олимпиаде

Шымкентские школьники успешно выступили на IV этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, которая прошла в Костанайской области среди учащихся 9–11 классов.

Высокие результаты в интеллектуальном соревновании по математике и информатике продемонстрировали ученики лицея-интерната №1 для мальчиков «Білім-инновация».

По итогам олимпиады Бакберген Разакулов (информатика) и Бакдаулет Калмырза (математика) заняли призовые вторые места. Абдулла Базаралы и Султанбек Аманов стали обладателями третьих мест.

Достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся, их целеустремлённости и системной работе педагогов.