Freedom broker
Шымкентские школьники завоевали награды на республиканской олимпиаде

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата Шымкента

Шымкентские школьники успешно выступили на IV этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, которая прошла в Костанайской области среди учащихся 9–11 классов.

Высокие результаты в интеллектуальном соревновании по математике и информатике продемонстрировали ученики лицея-интерната №1 для мальчиков «Білім-инновация».

По итогам олимпиады Бакберген Разакулов (информатика) и Бакдаулет Калмырза (математика) заняли призовые вторые места. Абдулла Базаралы и Султанбек Аманов стали обладателями третьих мест.

Достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся, их целеустремлённости и системной работе педагогов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

