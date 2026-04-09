В Шымкенте определят лучших знатоков гуманитарных предметов

В Шымкенте стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по общественно-гуманитарным предметам среди учащихся 10–11 (12) классов. Соревнования проходят на базе школы «Келешек мектебі» №145 и продлятся до 13 апреля.

Олимпиада проводится по трем предметам: русский язык и литература, русский язык и литература в школах с казахским языком обучения, а также основы права. В финальном этапе принимают участие 272 школьника из всех регионов Казахстана. Из них 87 учащихся соревнуются по русскому языку и литературе, 92 — по русскому языку и литературе в школах с казахским языком обучения, и 93 — по предмету «Основы права».

В ходе выполнения заданий участники демонстрируют навыки литературного анализа, критического мышления, а также коммуникативные и творческие способности. Участники направления «Основы права» показывают знания законодательства и умение применять его на практике.

Для школьников подготовлена культурно-образовательная программа. Она включает экскурсии по историческим объектам города, психологические тренинги и посещение спектакля в Шымкентском городском академическом казахском драматическом театре имени Ж. Шанина.

В 2026 году заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам проходит в шести регионах страны. По общественно-гуманитарному направлению в нем участвуют 720 школьников.

Ранее один из этапов олимпиады состоялся в Таразе, где участие приняли 270 учащихся, из которых 121 стали призерами.