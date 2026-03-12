Педагоги Туркестанской области стали призерами республиканской олимпиады

В Алматы завершилась республиканская педагогическая олимпиада «Талантливый учитель – одаренным детям», организованная министерством просвещения РК.
Педагоги Туркестанской области показали высокий профессионализм и заняли призовые места.
Орынбасар Парасат, учитель физической культуры школы №32 города Туркестана, созданной в рамках проекта «Школы будущего», представил авторские методики обучения игре в баскетбол.
«Мой подход направлен на развитие командного духа и спортивных навыков у учеников», – отметил педагог. За это он получил диплом II степени.
Тастан Акниет, учитель русского языка и литературы той же школы, презентовала уникальную настольную игру «ЛитUNO», способствующую повышению эффективности учебного процесса.
«Игра помогает детям лучше усваивать материал и делает уроки более увлекательными», – рассказала педагог. Акниет также завоевала II место.
Успехи туркестанских педагогов стали подтверждением системной поддержки, которую акимат области и управление образования оказывают развитию профессиональных и инновационных инициатив.
В регионе уже построены 29 школ по проекту «Школы будущего», где созданы все условия для творческого роста и учеников, и учителей.