Педагоги Туркестанской области стали призерами республиканской олимпиады

В Алматы завершилась республиканская педагогическая олимпиада «Талантливый учитель – одаренным детям», организованная министерством просвещения РК.

Педагоги Туркестанской области показали высокий профессионализм и заняли призовые места.

Орынбасар Парасат, учитель физической культуры школы №32 города Туркестана, созданной в рамках проекта «Школы будущего», представил авторские методики обучения игре в баскетбол.

«Мой подход направлен на развитие командного духа и спортивных навыков у учеников», – отметил педагог. За это он получил диплом II степени.

Тастан Акниет, учитель русского языка и литературы той же школы, презентовала уникальную настольную игру «ЛитUNO», способствующую повышению эффективности учебного процесса.

«Игра помогает детям лучше усваивать материал и делает уроки более увлекательными», – рассказала педагог. Акниет также завоевала II место.

Успехи туркестанских педагогов стали подтверждением системной поддержки, которую акимат области и управление образования оказывают развитию профессиональных и инновационных инициатив.

В регионе уже построены 29 школ по проекту «Школы будущего», где созданы все условия для творческого роста и учеников, и учителей.