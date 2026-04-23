Школьники Шымкента завоевали призовые места на олимпиаде

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Школьники из Шымкента успешно выступили на республиканской олимпиаде, вернувшись с призовыми местами.

Интеллектуальное соревнование по общественно-гуманитарному направлению прошло с 17 по 21 апреля в Петропавловске. Старшеклассники демонстрировали знания по английскому, немецкому и французскому языкам.

В финале приняли участие 164 ученика со всей страны.

Команда Шымкента, представленная 10 школьниками, завоевала два призовых места и одну грамоту.

II место занял Егор Курносов (школа-гимназия №1 имени Пушкина),
III место — Абай Талгарбек (лицей-интернат «Білім-инновация»),
грамотой отмечена Алина Караева (специализированная гимназия №8 имени М. Х. Дулати).

