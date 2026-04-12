От первого полета к спутниковой индустрии: как развивается космическая отрасль Казахстана

Космический путь Казахстана: от первых орбит до экспорта высоких технологий.

История освоения космоса Казахстаном — это не только хроника запусков, но и путь формирования технологического суверенитета страны и развития полного цикла космических систем. Начало этой истории было положено в октябре 1991 года, когда первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров отправился в космос с легендарного космодрома Байконур на корабле Союз ТМ-13. Его полет стал отправной точкой для научных исследований, связанных с биотехнологиями и экологией Приаралья.

Эстафету космических достижений продолжил Талгат Мусабаев. Его три космические экспедиции и рекордное количество выходов в открытый космос стали значительным вкладом в мировую космонавтику. В 2015 году список казахстанских космонавтов пополнил Айдын Аимбетов. Во время работы на борту Международная космическая станция он провел ряд научных исследований, включая физические эксперименты с кулоновскими кристаллами и мониторинг экосистемы Каспийского моря.

Сегодня космическая отрасль Казахстана превратилась из символа научных достижений в важный сектор экономики и национальной безопасности. В Астане введен в промышленную эксплуатацию Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Благодаря сотрудничеству с компанией Airbus Defence and Space и достижению уровня локализации около 30%, страна перешла от эксплуатации зарубежной техники к созданию собственных спутниковых решений.

О высоком уровне доверия к казахстанским инженерам свидетельствуют первые экспортные контракты на поставку систем дистанционного зондирования Земли для Демократическая Республика Конго и Нигерия. Кроме того, реализуется проект технологического спутника OTS-Sat в рамках Организация тюркских государств. Параллельно Казахстан ведет разработку ключевых компонентов космической техники и проектирует отечественные метеорологические ракеты, которые в перспективе могут стать основой для создания ракет сверхлегкого класса.

Экономический эффект космической деятельности уже измеряется миллиардами тенге. За последние пять лет общий результат от использования сервисов спутникового мониторинга достиг 977 млрд тенге. Национальная спутниковая группировка KazSat полностью обеспечивает потребности страны в спутниковой связи и телевещании, позволив заменить импортные услуги на сумму более 120 млрд тенге. Реализация проекта KazSat-3R должна обеспечить дальнейшую устойчивость этой инфраструктуры.

Космические технологии активно внедряются и в повседневную жизнь. Они используются для обеспечения интернетом сельских школ через систему Starlink, а также в системе экстренного реагирования ЭВАК, которая уже обработала миллионы вызовов. Навигационные решения позволяют в режиме реального времени контролировать международные перевозки и повышать безопасность дорожного движения.

Казахстан также участвует в международных научных проектах по изучению дальнего космоса. Национальные ученые принимают участие в миссиях NASA, включая программу DART. Национальная сеть мониторинга космического пространства SSA уже включает 12 телескопов и в перспективе может расшириться до 30, став частью глобальной системы наблюдения за космическими угрозами.

Особое внимание уделяется и будущим лунным исследованиям. Планируется создание казахстанского окололунного телескопа, который позволит проводить уникальные наблюдения поверхности Луны и отслеживать движение объектов в подлунном пространстве.

В рамках Концепции развития космической отрасли до 2029 года продолжается модернизация космодрома Байконур. Ключевым проектом остается программа «Байтерек», предусматривающая испытания ракеты Союз‑5 (также известной как «Сункар») в 2026 году. Параллельно развивается туристическая инфраструктура, включая создание наблюдательной площадки «QAZCOSMOS».

Таким образом, Казахстан последовательно превращает свой исторический космический потенциал в современный технологический ресурс, способный стать драйвером цифровой экономики и научного развития страны.