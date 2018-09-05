Депутат Госдумы России Максим Сураев прокомментировал ситуацию на корабле «Союз МС-09», который в настоящий момент пристыкован к Международной космической станции. Бывший космонавт не исключил, что дыру в жилом модуле корабля мог просверлить психически неустойчивый член экипажа МКС, пишет mk.ru

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный», — заявил Сураев в интервью РИА Новости. По его словам, нельзя исключать варианта, при котором дыру просверлил именно член экипажа.

Депутат добавил, что если эта версия найдет подтверждение — это будет означать провал в работе наземного персонала, отвечающего за психологический отбор членов экипажа МКС.

Сураев также отметил, что на борту МКС есть все необходимое для того, чтобы нанести подобное повреждение кораблю, в том числе и возможность — круглосуточное наблюдение за членами экипажа никто не ведет. В то же время он призвал не обвинять кого-то из космонавтов до окончания расследования.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в конце августа. Отверстие нашли в жилом модуле «Союза», при этом внешний вид дырки говорит о том, что она была просверлена человеком.

Утечка была загерметизирована, одновременно с этим начался «разбор полетов»: сначала говорилось о попадании в корпус небольшого метеорита. Затем появились версии о халатности при производстве жилого модуля и человеческом факторе непосредственно на борту МКС.