Пересдача без ограничений и контроль ИИ: как изменится получение водительских прав

Под председательством заместителя премьер-министра – министра цифрового развития Жаслана Мадиева прошло совещание по совершенствованию процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Ряд новых мер разработан совместно с Министерством внутренних дел.

Главная цель изменений — повысить прозрачность и объективность экзаменов, упростить процедуру для граждан и снизить коррупционные риски.

Согласно новым правилам, после трех бесплатных попыток граждане смогут пересдавать экзамен неограниченное количество раз на платной основе с интервалом не менее 10 дней. Это позволит избежать необходимости повторного обучения и сократить предпосылки для незаконного получения прав.

Также планируется внедрение современных технологий. В системе экзаменов будут применяться решения на базе искусственного интеллекта, дополненной реальности и компьютерного зрения для контроля процесса тестирования и выявления нарушений.

Дополнительно усилят информационную безопасность цифровых сервисов, введут административную ответственность за попытки мошенничества при сдаче экзаменов, а также ужесточат требования к автошколам, вплоть до лицензирования и возможного отзыва лицензии при низком качестве подготовки водителей.

Ожидается, что эти меры сделают процедуру получения водительских прав более прозрачной, удобной и защищенной от коррупции.