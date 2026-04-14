Реклама
Freedom broker
Пересдача без ограничений и контроль ИИ: как изменится получение водительских прав

Пересдача без ограничений и контроль ИИ: как изменится получение водительских прав

-
Редактор Юлия Машковская
-
33
Фото службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан

Под председательством заместителя премьер-министра – министра цифрового развития Жаслана Мадиева прошло совещание по совершенствованию процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Ряд новых мер разработан совместно с Министерством внутренних дел.

Главная цель изменений — повысить прозрачность и объективность экзаменов, упростить процедуру для граждан и снизить коррупционные риски.

Согласно новым правилам, после трех бесплатных попыток граждане смогут пересдавать экзамен неограниченное количество раз на платной основе с интервалом не менее 10 дней. Это позволит избежать необходимости повторного обучения и сократить предпосылки для незаконного получения прав.

Также планируется внедрение современных технологий. В системе экзаменов будут применяться решения на базе искусственного интеллекта, дополненной реальности и компьютерного зрения для контроля процесса тестирования и выявления нарушений.

Дополнительно усилят информационную безопасность цифровых сервисов, введут административную ответственность за попытки мошенничества при сдаче экзаменов, а также ужесточат требования к автошколам, вплоть до лицензирования и возможного отзыва лицензии при низком качестве подготовки водителей.

Ожидается, что эти меры сделают процедуру получения водительских прав более прозрачной, удобной и защищенной от коррупции.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.