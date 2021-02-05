Новый Закон вступает в силу с 13 февраля текущего года, сообщил в социальной сети Министр внутренних дел Ерлан Тұрғымбаев. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения».

В декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты.

Новый Закон вступает в силу с 13 февраля текущего года.

Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП.

Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность.

Глава МВД отметил, что выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.

Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства.

Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы – это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной «сервисной» полиции.