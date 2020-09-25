Информация для новичков-автомобилистов, которые планируют получить водительское удостоверение впервые.

Прежде всего необходимо забронировать онлайн очередь в СпецЦОН, и проверить свою бронь на ресепшн. Сделать это можно на портале электронного правительства, через телеграм-бот, по номеру 1414 или в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

Путь к заветному водительскому удостоверению состоит из четырёх шагов:

подготовка и изучение правил дорожного движения РК, а также навыки вождения на автомобиле;

прохождение медицинского осмотра по форме 083 (осмотр можно пройти в СпецЦОН или в любом медицинском учреждении);

сдача экзамена на знание ПДД РК и практический экзамен на вождение автомобиля;

сбор и подача пакета необходимых документов для получения водительского удостоверения, в том числе оплата государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

Проверить свои знания перед экзаменом можно в СпецЦОНе — пройти тест на знание ПДД можно согласно графику работы автоЦОНа. График работы: ПН-ПТ, с 09.00 до 18.00 без перерыва.

Адреса спецЦОНов:

СпецЦОН №1: мкр. Достык б/н.

СпецЦОН №2: Ташкентская объездная трасса, 341.

Далее, чтобы получить водительское удостоверение кандидату необходимо сдать два экзамена:

Теоретический — состоит из 40 вопросов на знание ПДД;

Практический — сдается на автодроме. В случае трех безуспешных попыток к последующей сдаче кандидат допускается только через 6 месяцев со дня проведения последнего экзамена (окончившим автошколу — количество попыток не ограничивается).

Также, по желанию, будущие водители могут испытать практические навыки на автодроме перед экзаменом.

После сдачи экзаменов необходимо подать заявление, сфотографировться на водительское удостоверения и через 2 часа после подачи заявки получить удостоверение.