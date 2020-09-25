Информация для новичков-автомобилистов, которые планируют получить водительское удостоверение впервые.
Прежде всего необходимо забронировать онлайн очередь в СпецЦОН, и проверить свою бронь на ресепшн. Сделать это можно на портале электронного правительства, через телеграм-бот, по номеру 1414 или в соцсетях ВКонтакте и Facebook.
Путь к заветному водительскому удостоверению состоит из четырёх шагов:
подготовка и изучение правил дорожного движения РК, а также навыки вождения на автомобиле;
прохождение медицинского осмотра по форме 083 (осмотр можно пройти в СпецЦОН или в любом медицинском учреждении);
сдача экзамена на знание ПДД РК и практический экзамен на вождение автомобиля;
сбор и подача пакета необходимых документов для получения водительского удостоверения, в том числе оплата государственной пошлины за получение водительского удостоверения.
Проверить свои знания перед экзаменом можно в СпецЦОНе — пройти тест на знание ПДД можно согласно графику работы автоЦОНа. График работы: ПН-ПТ, с 09.00 до 18.00 без перерыва.
Адреса спецЦОНов:
СпецЦОН №1: мкр. Достык б/н.
СпецЦОН №2: Ташкентская объездная трасса, 341.
Далее, чтобы получить водительское удостоверение кандидату необходимо сдать два экзамена:
Теоретический — состоит из 40 вопросов на знание ПДД;
Практический — сдается на автодроме. В случае трех безуспешных попыток к последующей сдаче кандидат допускается только через 6 месяцев со дня проведения последнего экзамена (окончившим автошколу — количество попыток не ограничивается).
Также, по желанию, будущие водители могут испытать практические навыки на автодроме перед экзаменом.
После сдачи экзаменов необходимо подать заявление, сфотографировться на водительское удостоверения и через 2 часа после подачи заявки получить удостоверение.