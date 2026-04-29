Сакура, водопады и тишина: каким станет обновлённый парк «Кең Баба»

Сложно представить, что ещё недавно на этом месте были аттракционы и частные лотки предпринимателей. Сейчас строительная площадка с трудом напоминает привычный парк — Кен-Баба. После возвращения земли в государственную собственность горожане долго гадали, каким станет это место.

И вот в этом году наконец-то показали макеты. Уже летом гости и горожане смогут прогуляться по японскому саду.

«Согласно проектной концепции, парк «Кең Баба» будет оформлен в японском стиле. Здесь планируется высадка сакуры, установка малых архитектурных форм, создание водных элементов, тихих зон отдыха и пространств для медитации. Одним из приоритетов станет сохранение природного ландшафта и обеспечение экологического баланса», — говорит специалист отдела озеленения КГУ «Управление развития комфортной городской среды» Еркебулан Егемберди.

Аллея сакуры, розовая площадь, беседки для отдыха, японская деревня, водопад — это лишь малая часть того, чем ландшафтные дизайнеры будут удивлять горожан. Еркебулан Егемберди дополняет список «ивент-территорией» и говорит, что у сада с японским характером будет множество изюминок. И, несмотря на подобную локацию в Ташкенте, наш парк удивит современным подходом.

«Уникальный парк будет, работы ведутся не той компанией, что работала в Узбекистане. К тому, же планируется привезти деревья прямиком из Японии, весь дизайн, все по-другому будет у нас. Конечно же будут и фонтаны, в нашем климате они необходимы»,— говорит специалист отдела озеленения КГУ «Управление развития комфортной городской среды» Еркебулан Егемберди.

Парк разделят на семь тематических зон. Озеленение будет представлено не только сохранившимися многолетними дубами, но и новыми насаждениями — бамбуком и сакурой, а в прудах появятся кувшинки. Уже известна и дата открытия.

Строительные работы здесь не останавливаются ни на минуту. Рабочие трудятся в две смены, всё потому, что торжественное открытие «Японского сада», запланировано на июнь месяц.

Пока мы рассматривали стройку, где уже прорисовываются будущие тропинки для пеших прогулок, нам напомнили, что точку невозврата получил и парк «Мир фантазий». Территория «Киял алем» будет развиваться как современный парк в урбанистическом стиле. В рамках проекта предусмотрено создание креативных пространств для молодёжи, амфитеатров и многофункциональных зон отдыха.