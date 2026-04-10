В Казахстане обсуждают ужесточение мер по бездомным животным

Шымкентская зооактивист Эмилия Ускенова считает, что такие меры, как эвтаназия, не гуманны и не решат давно назревшей проблемы. Основательница и руководитель фонда «Помоги животным», уверена, дело в не в сработавших схемах, которые были призваны решить задачу уменьшения бродячих животных.

«Животных не становится меньше несмотря на то, что несколько лет программа ОСВВ- получается кастрация и отпуск в среду, потому, что этот закон во многом саботирован местными исполнительными органами. В каждом городе эта программа не работала планово, так как она была задумана»,- говорит Эмилию Ускенова

Не стало меньше и так называемых заводчиков, которые держат целые питомники с животными — безнадзорно. Зоо-волонтер уверена — прежде чем вводить новые меры необходимо в первую очередь работать с населением и ввести ответственность за домашних питомцев для их владельцев.

«Не было работы с населением абсолютно, и мы не можем бесконечно бороться с дождем, если у нас облака возникают, тоже самое и с животными. Если они продолжают выбрасываться людьми то на улицах естественно их будет больше. И дополню одну немаловажную информацию! 90 процентов всех укусов которые регистрируются — это не укусы от бездомных собак, это чаще всего домашние или соседские. Я бываю в травмпунктах, и специально спрашию у пострадавших кто укусил, и слышу, что домашние. Людям иногда проще сказать, что бездомные, чтобы не было волокиты со справками. Бездомные тоже кусают, но из всего процентов 10, не больше!»,— говорит волонтер.

Нововведения предлагают отказаться от практики возвращения бродячих собак в привычную среду после отлова. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Если поправки примут, то животных будут содержать в спецприюте не более 5 дней, потенциально «домашних» – 60 дней. Депутат мажилиса парламента РК пояснил насколько остро стоит проблема с безнадзорными животными в стране.

«Более 40 тысяч укусов и нападений на людей это о чем-то говорит? У нас идет рост просто этих нападений бездомных собак, причина это конечно люди вот так безответственно относятся, выкидывают и они сбиваются в стаи, уже просто. Когда собаки в стае- это уже угроза»,- говорит депутат мажилиса парламента РК.

Депутат также предложил ввести налог на собак. Так, по его мнению, можно усилить ответственность хозяев перед своими питомцами.

«В 2024 году направил поправку в налоговую, она не прошла, но мы тогда разделились, давайте по пути как другие страны пойдем. Допустим для собак, которые предоставляют опасность, бойцовские, мы тогда предложили 2 мрп для всех остальных 1 мрп»,- поясняет Маггерам Маггерамов.

Гуманный подход сохранят в отношении бродячих кошек. Также законопроект предусматривает введение обязательного чипирования для собак и кошек.