Эвтаназию бродячих собак могут внести в Казахстане

В мажилисе обсуждают поправки, которые предусматриваю эвтаназию и отказ от бесплатной вакцинации для бродячих животных. Отловленных собак планируют содержать в спецпитомниках не менее 5 дней, а потенциально «домашних» – 60 дней.

По истечении срока, если собака не чипирована и хозяин не нашелся, ее ждет эвтаназия. По мнению депутатов, гуманный метод регулирования численности безнадзорных животных не показал свою эффективность.

«Результат, к сожалению, очевиден: численность бродячих собак не сократилась, а выросла. Если в 2022 году отловили 243 574 бродячих животных, то по состоянию на 1 января 2026-го уже 276 282. То есть мы видим не снижение, а рост. Следовательно, действующая модель не решила ключевую задачу, ради которой она и была внедрена»,— сообщил депутат мажилиса парламента РК Едил Жанбыршин.

Документ предлагает отказаться от практики возвращения бродячих собак в привычную среду после отлова. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно, несмотря на жалобы и угрозу для людей, отмечает депутат.

«Первоначально по бродячим животным предлагали срок 15 дней. Однако в ходе работы над законопроектом, с учётом обсуждений, замечаний и необходимости более гибкого регулирования, принято решение установить: минимальный срок временного содержания – не менее 5 дней, при этом предоставить маслихатам право устанавливать иные, в том числе более длительные сроки. Для безнадзорных животных, то есть животных, у которых потенциально может быть владелец, предусматривается срок содержания 60 дней», – сообщил депутат мажилиса парламента РК Едил Жанбыршин.

При этом оплачивать содержание чипированной собаки будет владелец. Законопроект предусматривает введение обязательного чипирования только для собак и кошек.