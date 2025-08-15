Правила условно-досрочного освобождения изменили, вернув это право для осуждённых к пожизненному заключению. Конституционный суд признал прежний запрет неконституционным.

Юристы называют ситуацию правовой несостыковкой: после отмены смертной казни пожизненное заключение фактически ограничивало возможность освобождения, но при этом учитывался срок в 25 лет. Теперь законодатели планируют устранить противоречия и сделать порядок применения УДО более прозрачным.

Осужденные пожизненно смогут выйти по УДО. Ранее действовавший запрет признали неконституционным. Изменения в уголовный кодекс теперь позволяют УДО для осуждённых, ранее приговорённых к смертной казни, то есть пожизненному заключению. По данным конституционного суда, этот запрет противоречит основному закону страны.

«В статье 15 Конституции установлен запрет на применение смертной казни, а в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нормы о ней исключены. Таким образом, сохранение этого ограничения в УК для указанной группы осужденных не согласуется с Конституцией», — сообщает конституционный суд РК.

Адвокаты поясняют: когда-то в уголовном кодексе предусматривалась смертная казнь. Позже её заменили на пожизненное заключение, но в законе остались нормы, которые создавали правовую коллизию. Формулировка «пожизненное заключение» по смыслу исключает освобождение до конца жизни, но при этом фактически преступники отбывают 25 лет тюрьмы, а затем могут выйти на свободу по УДО.

Евгений Яворский, адвокат: «Пожизненное заключение, как я понимаю, должно исключать условно-досрочное освобождение, сама фраза, мне кажется, нам нужно отказаться от слова пожизненное заключение, установить срок 25 лет и тогда будет понятно, что он после определенного срока может обратиться за этим. А пожизненное значит он должен сидеть до смерти».