Президент заявил о необходимости реформы ООН

Касым-Жомарт Токаев заявил, что ООН нуждается в обновлении и отказе от устаревших подходов.

По его словам, организация, созданная 80 лет назад, во многом утратила актуальность. В частности, нормы Устава о «вражеских государствах» уже не соответствуют современным реалиям, поскольку сегодня эти страны играют важную роль в поддержке и финансировании ООН.

Президент подчеркнул, что ключевая задача — повысить эффективность и авторитет организации.

Особое внимание Токаев уделил развитию превентивной дипломатии. Он отметил, что несмотря на многолетние обсуждения, реальные меры по предотвращению конфликтов пока остаются недостаточными.

Инициативу поддержала Гордана Силяновска-Давкова, подчеркнув важность проактивных решений для предотвращения кризисов.