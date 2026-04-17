Казахстан призывает к обновлению международной системы

Касым-Жомарт Токаев призвал к прагматичному и ответственному реформированию ООН, отметив, что одной из причин её кризиса является позиция постоянных членов Совета Безопасности, которые нередко блокируют решения.

Президент подчеркнул, что роль ООН в урегулировании конфликтов снижается — ключевые переговоры всё чаще проходят вне её площадки. Он выразил обеспокоенность будущим организации и заявил о необходимости её глубокого обновления.

Также Токаев отметил важную роль «средних держав», включая Казахстан и Турцию, и призвал учитывать влияние искусственного интеллекта на международные процессы.