Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан призывает к обновлению международной системы

Казахстан призывает к обновлению международной системы

-
Редактор Юлия Машковская
-
7
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев призвал к прагматичному и ответственному реформированию ООН, отметив, что одной из причин её кризиса является позиция постоянных членов Совета Безопасности, которые нередко блокируют решения.

Президент подчеркнул, что роль ООН в урегулировании конфликтов снижается — ключевые переговоры всё чаще проходят вне её площадки. Он выразил обеспокоенность будущим организации и заявил о необходимости её глубокого обновления.

Также Токаев отметил важную роль «средних держав», включая Казахстан и Турцию, и призвал учитывать влияние искусственного интеллекта на международные процессы.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.