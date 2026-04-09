В Казахстане опровергли информацию о запрете кредитов для граждан

Центр по борьбе с дезинформацией сообщил о распространении в интернете манипулятивной информации, касающейся банковского кредитования. В социальных сетях активно распространяются сообщения о якобы «закрытии доступа к кредитам» для отдельных категорий граждан.

В Центре подчеркивают, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Решения о выдаче кредитов принимаются банками на основе комплексной оценки платежеспособности заемщика.

По данным Национального банка Республики Казахстан, в настоящее время действуют установленные нормативы, включая коэффициент долговой нагрузки (КДН) с предельным значением 0,5. Соответствующее положение закреплено постановлением правления от 25 августа 2025 года №52. При этом показатель коэффициента долга к доходу (КДД) находится на стадии анализа и пока не имеет утвержденного значения.

Отмечается, что любые изменения в регулировании финансового сектора внедряются поэтапно и сопровождаются официальными разъяснениями.

В Центре также обращают внимание, что публикации в социальных сетях, написанные в категоричной и тревожной форме, часто являются признаком манипулятивного контента. Нередко такие сообщения направлены на создание ажиотажа и продвижение сомнительных платных услуг.

Граждан призывают критически относиться к подобной информации, проверять данные через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать персональные данные третьим лицам.