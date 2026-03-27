История про «насилие в армии» оказалась обманом

В Астане задержан 23-летний мужчина, который выдумал историю о «сексуальном насилии в армии» и собирал деньги в Threads.

Он утверждал, что «подвергся насилию» и «опасается преследования», прося средства якобы на выезд за границу. Пост с реквизитами вызвал доверие и собрал десятки переводов.

Однако один из пользователей решил проверить информацию — и бдительность позволила пресечь действия автора фейкового поста.

Выяснилось, что история не соответствует действительности, а сам автор никогда не служил в армии. Он признался, что разместил ложное сообщение «целенаправленно для сбора денежных средств».

По делу возбуждены уголовные производства, подозреваемый арестован.

Полиция напоминает: «иногда за громкой историей просто расчет» и призывает не переводить деньги незнакомым.