Реклама
На главную Новости Шымкента Общество История про «насилие в армии» оказалась обманом

История про «насилие в армии» оказалась обманом

-
Редактор Юлия Машковская
-
9
Иллюстративное фото

В Астане задержан 23-летний мужчина, который выдумал историю о «сексуальном насилии в армии» и собирал деньги в Threads.

Он утверждал, что «подвергся насилию» и «опасается преследования», прося средства якобы на выезд за границу. Пост с реквизитами вызвал доверие и собрал десятки переводов.

Однако один из пользователей решил проверить информацию — и бдительность позволила пресечь действия автора фейкового поста.

Выяснилось, что история не соответствует действительности, а сам автор никогда не служил в армии. Он признался, что разместил ложное сообщение «целенаправленно для сбора денежных средств».

По делу возбуждены уголовные производства, подозреваемый арестован.

Полиция напоминает: «иногда за громкой историей просто расчет» и призывает не переводить деньги незнакомым.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.