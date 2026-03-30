Реклама
Информация о 20% удержания из пенсий оказалась фейком

-
Редактор Юлия Машковская
-
17
фейк
Иллюстративное фото

Информация о введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат не соответствует действительности.

По данным ведомства, в социальных сетях распространяются видеоролики с использованием технологии deepfake, в которых утверждается, что солидарные пенсии якобы будут уменьшены на 20%. Эти сведения являются ложными.

Напомним, с 1 января 2026 года базовая и солидарная пенсии в Казахстане увеличены на 10%. Минимальная базовая пенсия составляет 35 596 тенге, максимальная — 60 005 тенге.

Граждан призывают доверять информации только из официальных источников. Распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность по закону.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.