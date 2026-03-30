Информация о 20% удержания из пенсий оказалась фейком

Информация о введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат не соответствует действительности.

По данным ведомства, в социальных сетях распространяются видеоролики с использованием технологии deepfake, в которых утверждается, что солидарные пенсии якобы будут уменьшены на 20%. Эти сведения являются ложными.

Напомним, с 1 января 2026 года базовая и солидарная пенсии в Казахстане увеличены на 10%. Минимальная базовая пенсия составляет 35 596 тенге, максимальная — 60 005 тенге.

Граждан призывают доверять информации только из официальных источников. Распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность по закону.