Фейковая информация о бюллетенях распространяется в социальных сетях

Центр по борьбе с дезинформацией сообщил о распространении в социальных сетях ложной информации о якобы проводимом в некоторых городах подомовом обходе с раздачей бланков бюллетеней для референдума по новой Конституции.

В ведомстве подчеркнули, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Бюллетень референдума является официальным документом установленной формы. Он содержит текст вопроса, вынесенного на голосование, и поля для выражения волеизъявления гражданина», — пояснили в Центре.

Там также напомнили, что бюллетени не распространяются заранее и не разносятся по домам.

«Бюллетени выдаются гражданам исключительно в день проведения референдума на участках для голосования при предъявлении удостоверения личности и под подпись. Заполнение бюллетеня осуществляется непосредственно в кабине для тайного голосования. При этом никаких данных о личности голосующего документ не содержит», — отметили специалисты.

Вместе с тем накануне голосования в ряде городов действительно может проводиться оповещение граждан по месту их регистрации. Однако, как подчеркнули в Центре, речь идёт исключительно об информировании населения о дате, времени и месте проведения голосования, а не о выдаче бюллетеней.

«Согласно Конституционному закону Республики Казахстан „О республиканском референдуме“, участковые комиссии обязаны информировать граждан о проведении голосования», — сообщили в ведомстве.

Кроме электронных способов оповещения, участковые комиссии могут распространять информационные уведомления и в бумажном виде — листовки или карточки с указанием адреса избирательного участка, даты и времени голосования. Иногда такие уведомления могут содержать фамилию, имя, отчество или адрес избирателя.

«Такая практика является частью механизма информирования граждан и направлена на обеспечение равного доступа к информации о проведении голосования, в том числе для людей, не имеющих постоянного доступа к цифровым ресурсам», — отметили специалисты.

В Центре по борьбе с дезинформацией подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы раздаче бюллетеней по домам является ложной интерпретацией процедуры информирования граждан.