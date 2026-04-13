В Казахстане планируют расширить право инвалидов на бесплатную парковку

Редактор Юлия Машковская
Правозащитный институт выявил правовую коллизию, ограничивающую права лиц с инвалидностью III группы на пользование бесплатными парковочными местами. Действующая редакция законодательства создает искусственные барьеры при реализации социальных гарантий, что противоречит принципам Социального кодекса.

Граждане с инвалидностью III группы нередко лишаются права на бесплатную парковку. Такая практика приводит к дополнительной финансовой нагрузке на социально уязвимые категории населения и нарушает принцип равного доступа к городской инфраструктуре.

С учетом значимости вопроса уполномоченный по правам человека направил в правительство рекомендации о принятии системных мер. Инициатива была поддержана, и соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в мажилис парламента Республики Казахстан.

Предлагаемые поправки предусматривают закрепление права на использование бесплатных парковочных мест для лиц с инвалидностью вне зависимости от установленной группы.

Ожидается, что данные изменения повысят качество жизни граждан, будут способствовать созданию безбарьерной среды и подтвердят приверженность Казахстана международным обязательствам в сфере защиты прав лиц с инвалидностью.

