Маркировка обуви — зачем она нужна

Продавцы обуви на казахстанских рынках не знают как маркировать свою продукцию. С первого апреля в Казахстане начнут штрафовать продавцов не маркированной обуви.

Но предприниматели недоумевают, куда им обращаться, чтобы их товар промаркировали и что делать с обувью которая хранится у них на складах?

На рынках Шымкента, в основном, продают не маркированную обувь. Продавцы говорят, к нововведению еще не готовы. Они не знают как маркировать кроссовки, туфли или ботинки. Да и не понимают для чего нужна маркировка и кого она защитит.

«На ввоз товара я не понимаю для чего это нужно. Нужно будет приобретать дополнительные бумаги соответственно, а каждая бумага имеет свою ценность, соответственно эта цена ляжет на сам продукт, который мы поставляем покупателю, стоит ли это того? «, — говорит Эдьмира Ахимбекова продавец.

Предприниматели говорят, еще зимой они закупились обувью на будущие сезоны. Сейчас на складах у них тысячи коробок с не маркированной продукцией. И что с ней делать распродавать за бесценок или маркировать — они не знают.

А вот мнения покупателей разделились, одни не хотят переплачивать за маркировку и товар другие говорят, за качество готовы заплатить.

«Чтобы настоящую Турцию отличить от подделки, маркировка должна быть», — говорит покупательница.

«Маркировка важна, это препятствует поступлению товара, который готовится нелегально, цена тоже важна. Но есть такая поговорка, не помню кто говорил, я не настолько богат, чтобы покупать некачественные вещи», — говорит покупатель.

По словам представителей министерства торговли, каждая вторая партия обуви, ввезенная в Казахстан, попала в страну. Доля теневого оборота на этом рынке составляет 48%. Маркировать обувь должны были и раньше, но строгого контроля и системы штрафов не было. С 1 апреля это послабление отменяется.

«Мы считаем, что бизнесом нужно заниматься прозрачно. И каждый потребитель имеет право знать, что за обувь он носит, какого качества, где производили, кто привез и кто от производителя до потребителя какую маржинальность имеет», — говорит Кайсар Шалабаев заместитель председателя КТРМ МТИ РК.

При этом специалисты говорят, маркировка будет стоить не больше трех тенге за каждую пару обуви. Промаркировать товар можно будет после пересечения границы, на складах или на производствах. А добропорядочных предпринимателей планируют субсидировать.