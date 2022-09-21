Шымкентца наказали за распространение экстремистских материалов

40-летнего жителя Шымкента признали виновным в массовом распространении экстремистских материалов, передает OTYRAR.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Шымкента, стало известно, что он придерживается деструктивных религиозных течений, распространяющих материалы экстремистской направленности.

40-летний местный житель привлечен к административной ответственности.

Суд назначил мужчине штраф в размере 153 тыс. тенге за преступление, предусмотренное ст 1 ч. 3 490 КоАП РК (Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения).