По искам прокуроров судами Созакского, Арысского и Казыгуртского районов Туркестанской области признаны экстремистскими аудиофайлы, распространенные в социальной сети «Вконтакте» тремя жителями этой же области, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается, ранее эти лица были осуждены судами к 2 годам лишения свободы за разжигание религиозной розни.

Внесению прокурорами заявлений в суд предшествовали судебно психолого-филологическая и религиозная экспертизы, согласно заключениям которых, распространяемые аудио файлы признаны содержащими признаки религиозной розни.

«В этой связи доводим до сведения населения о том, что в соответствии с законом «О противодействии экстремизму» действия, направленные на разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан признаются экстремистскими», — отметили в прокуратуре.

За совершение таких действий предусмотрена административная и уголовная ответственность.