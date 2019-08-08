Доступ к российскому интернет-магазину «Лабиринт» (www.labirint.ru) ограничили в Казахстане. На портале нашли книгу экстремистского содержания, прокомментировали Sputnik Казахстан в министерстве информации и общественного развития, передает Sputniknews.kz.

«Обнаружен материал «Основы исламской нафсии», который признан решением Енбекшиказахского районного суда Алматинской области от 20 мая 2014 года запрещенным на территории Республики Казахстан», — ответили в ведомстве.

В ноябре 2017 года для казахстанцев оказались недоступны интернет-ресурсы ozon.ru, pikabu.ru, ficbook.net, labirint.ru, eksmo.ru и book24.ru.

Сообщалось, что на порталах распространялась запрещенная в стране литература. В настоящее время доступ к ресурсам (кроме «Лабиринта»), администраторы которых удалили запрещенный контент, восстановлен.