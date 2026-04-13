Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане уточнили правила проведения выпускных вечеров в школах

-
Редактор Юлия Машковская
-
14
Первый выпускной бал в НИШ
Иллюстративное фото

Министерство просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных мероприятий в организациях среднего образования.

В этих целях будет принят соответствующий совместный приказ.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений.

Согласно установленным требованиям, церемония вручения аттестатов должна проводиться исключительно в зданиях организаций образования.

Также строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

Проведение выпускных вечеров вне организаций образования не допускается.

Местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей.

Органам внутренних дел поручено принять необходимые меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.