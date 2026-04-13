В Казахстане уточнили правила проведения выпускных вечеров в школах

Министерство просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных мероприятий в организациях среднего образования.

В этих целях будет принят соответствующий совместный приказ.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений.

Согласно установленным требованиям, церемония вручения аттестатов должна проводиться исключительно в зданиях организаций образования.

Также строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

Проведение выпускных вечеров вне организаций образования не допускается.

Местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей.

Органам внутренних дел поручено принять необходимые меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся.