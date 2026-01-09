Пенсионные излишки под контролем: в Казахстане ограничили траты на медицину

С конца 2025 года в Казахстане ужесточили правила использования пенсионных излишков на оказание медицинских услуг.

Из перечня исключили наиболее востребованные направления- стоматологию, офтальмологию, а также пластические и реконструктивные операции. Причина рост заявок и случаи нецелевого использования средств

Ляззат Ибрагимова, председатель правления «Отбасы банка»:

«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – обязанность Отбасы банка. Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к определенному перечню медицинских услуг , то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. Казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для «Отбасы банка» важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения».

После введения ограничений количество заявок не сократилось- изменилась их структура. Теперь пенсионные излишки всё чаще оформляют на радиохирургическое лечение

По данным Первого кредитного бюро, только за декабрь 2025 года было исполнено более 7 тысяч заявок на радиохирургию. Общая сумма около 5,6 миллиарда тенге.

Для сравнения: за всё предыдущее время по этой категории всего 507 заявлений

«Показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за всё время действия программы изъятий. К 1 декабря общий накопленный итог по этой категории составлял всего 507 исполненных заявлений на сумму 548 миллионов тенге. Активизация началась ещё в ноябре, тогда было исполнено 236 заявлений на 204 миллиона тенге, тогда как ранее среднемесячные показатели не доходили и до отметки десяти»-сообщили в первом кредитном Бюро.

По фактам хищений пенсионных накоплений было заведено уголовное дело. В преступной схеме участвовали 42 стоматологические клиники, выведено свыше 200 миллиардов тенге, посредники получали от 10 до 20 процентов от суммы.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное имущество и открыли новые клиники через третьих лиц. 11 человек помещены под стражу, трое под домашний арест, а мы постарались выяснить, как казахстанцы относятся к тому, что перечень медицинских услуг, на которые можно потратить пенсионные излишки.

-«Это же деньги людей. Экономика сейчас в Казахстане слабая. Не справедливо, что их ограничивают»;

-«Я считаю, что в первую очередь нужно разобраться, почему преступники имеют возможность нецелесообразно использовать накопления, а не лишать возможности обычных граждан их использовать»;

-«Лично я бы тратила пенсионные накопления на приобретение жилья или другого имущества. Государство ущемляет наши права, ведь это честно заработанные человеком деньги. Почему мы должны быть ограничены в их использовании?», — говорят жители.

Сегодня в перечне оснований для использования пенсионных излишков на лечение остались только узкоспециализированные и дорогостоящие виды медицинской помощи:

— Лечение орфанных заболеваний

-Радионуклидная и радиойодтерапия

-Протонная терапия

Все остальные направления находятся под строгим запретом.