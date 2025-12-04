Пенсионные излишки запретили тратить на офтальмологию

Казахстанцам больше нельзя использовать излишки пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг. Приказ вступил в силу 4 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Отбасы банка. Все заявки, поданные до этой даты, будут рассмотрены в обычном порядке. Сейчас в банке находится более 15 тысяч обращений по направлению «офтальмология» на сумму свыше 13 миллиардов тенге. По данным банка, после приостановки приема заявок на стоматологию поток обращений по офтальмологии резко вырос. Если до 15 сентября ежемесячно одобрялось примерно 174 заявки, то после введения ограничений этот показатель вырос более чем в семь раз. В банке отметили, что выявили ряд подозрительных обращений.

«Поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет», — заявили в пресс-службе АО «Отбасы банка».

Несмотря на временное прекращение приема отдельных направлений, казахстанцы по-прежнему могут использовать пенсионные излишки на жизненно важные и дорогостоящие виды лечения, такие как: лечение орфанных заболеваний; реконструктивные и восстановительные операции; радионуклидная и радиойодтерапия; радиохирургическое лечение, а также протонная терапия.