В Шымкенте открылся офис грузовой авиакомпании Alpha sky

Шымкентские предприниматели смогут экспортировать свои товары за рубеж напрямую. В третьем мегаполисе страны открылся офис авиакомпании Alpha sky, которая занимается грузовыми авиаперевозками на вместительном и быстром Boeing 737.

Самолет может поддерживать температуру от +4 до +29°С, что дает возможность перевозить самые различные товары, даже скоропортящиеся продукты питания: мясо, кондитерские изделия, сезонные фрукты и овощи.

Alpha sky это первая и единственная в Казахстане грузовая авиакомпания.

«Мы хотим поддержать наших экспортеров, открыть им рынки Ближнего Востока, Индии, Китая и поспособствовать таким образом развитию экспорта в нашей стране. У нас есть потенциальные клиенты, есть заказы», — говорит Гульжан Джанибекова, директор компании Alpha sky.

Alpha sky предлагает самые высокие стандарты безопасности и создает идеальные условия для экспорта. В презентации авиакомпании сегодня приняли участие представители авиационной отрасли, сотрудники шымкентского акимата, специалисты таможенного поста «Әуежай Шымкент», и представители воздушной гавани города.

«Открытие грузовых рейсов улучшит экономическую деятельность. В настоящее время ведется работа по открытию склада временного хранения по обработке международных грузов и в дальнейшем мы будем развивать грузовое направление», — рассказал Сакен Мамырбеков, заместитель председателя правления АО «Аэропорт Шымкент».

«Сейчас многие грузы приходят в аэропорт города Алматы, поэтому есть мнение предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, они бы хотели, чтобы этот пункт открылся у нас в городе Шымкенте. На территории аэропорта есть таможенный пост, который работает 24 часа в сутки и имеется возможность для таможенной очистки любых видов товаров, как транзитных, так и экспортных и импортных операций», — говорит Еркебулан Турлыбеков, главный специалист таможенного поста «Әуежай Шымкент».

В рамках презентации компании прошло подписание меморандума между авиакомпанией Alpha sky и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade». Двустороннее соглашение позволит компаниям сотрудничать, и находить потенциальных экспортеров в области грузоперевозок.

«МСБ получает шанс консолидировать груз и отправлять на рынки, потому что мы знаем, что зачастую, МСБ имеет небольшой объем для отправки и это влечет за собой определенные логистические издержки, и мы надеемся что сотрудничество с транспортными компаниями позволит выработать механизм для определению выгодной ставки для обеих сторон», — рассказал Айбек Сагынаев, заместитель генерального директор АО «QazTrade».

Alpha sky предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, Call центр компании работает 24 часа в сутки, а опытные пилоты доставят грузы быстро и безопасно даже в самые труднодоступные регионы.

Адрес: улица Бакбаева, д. 51/1 (аэропорт г.Шымкента) здание CIP, 1 этаж.

Контактный телефон: +7 702 267 6097.