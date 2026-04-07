В МВД напомнили водителям о проверке техосмотра и страховки

Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости своевременно проверять наличие и срок действия основных документов.

В ведомстве отмечают, что проверка технического осмотра, страхового полиса и водительского удостоверения занимает всего несколько минут, но напрямую влияет на безопасность на дорогах.

«Уважаемые участники дорожного движения! МВД призывает проверить свои документы уже сегодня, не откладывая. Речь идёт не только о наличии техосмотра и страхового полиса. Необходимо также убедиться в сроке действия водительского удостоверения. Сегодня это можно сделать за несколько минут — онлайн и без очередей. Это не формальность. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр подтверждает исправность автомобиля, страховой полис обеспечивает защиту в случае ДТП. Камеры автоматической фиксации уже выявляют подобные нарушения», — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

В министерстве подчеркнули, что такие меры направлены не на наказание, а на предупреждение рисков и сохранение жизни.

Соблюдение простых требований обеспечивает уверенность водителей и порядок на дорогах.