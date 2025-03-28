Страховка мопедов станет обязательной и подорожает

С 5 апреля в Казахстане вступают в силу новые правила для владельцев мопедов. Теперь для управления мототехникой категории А1 потребуются не только регистрация и права, но и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО). При этом с 7 апреля 2025 года стоимость страховки для новичков значительно возрастет, передает Tengri Auto.

Как пишут «Колеса», согласно новому закону, езда без страхового полиса будет невозможна. Страховая премия будет рассчитываться по специальным таблицам, прописанным в статье 19 закона об ОГПО ВТС. В 2025 году базовая премия составит 7470,8 тенге, но для новичков с 7 апреля она будет обходиться дороже.

Для примера: мопедист в возрасте от 16 до 25 лет без водительского стажа, зарегистрировавший мопед в Алматы, заплатит за полис 24 324,9 тенге:

базовая страховая премия в 2025 — 7470,8 тенге (1,9 МРП);

коэффициент для транспорта, зарегистрированного в Алматы, — 2,96;

коэффициент для мототехники (мопеды будут страховать в той же категории, что и мотоциклы) — 1;

коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1,1;

коэффициент по сроку эксплуатации — 1;

коэффициент по 3-му классу страхования (без аварий) — 1. Итог: 7 470,8×2,96×1 x 1,1 x 1×1 = 24 324,9 тенге.

Однако после 7 апреля в Казахстане вводится новый класс страхования для новичков с коэффициентом 1,8, поэтому после этой даты сумма возрастет до 43 784,86 тенге.