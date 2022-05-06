После двухгодичного перерыва из-за пандемии коронавируса в Шымкент возвращается большой теннис. В мае в городе пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour.​

На кортах Национального теннисного центра с 8 по 14 и с 15 по 21 мая пройдут два турнира подряд: Beeline Challenger 80 и BeeTV 80 Challenger. Общий призовой фонд турниров — свыше 106 тысяч долларов.​ Соревноваться в теннисе в Шымкент приедут игроки из топ-300 мирового рейтинга.

Участие подтвердили: Робин Хаасе — финалист турнира Большого шлема в парном разряде, победитель девяти турниров ATP, бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; Алтуг Челикбилек, первая ракетка Турции; Виктор Дурасович, вторая ракетка Норвегии. Казахстан представят Дмитрий Попко, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин и другие.

Напомним, челленджеры в Шымкенте проводятся с 2017 года и считаются одними из самых престижных в Казахстане среди игроков-профессионалов.​ «Проведение челленджера в Шымкенте является доброй традицией. В этом году жители и гости третьего мегаполиса вновь смогут посмотреть топовый теннис.

Шымкент — один из самых приоритетных регионов, здесь большие теннисные традиции, мощнейшая теннисная база, которая признана Азиатской федерацией тенниса в качестве регионального теннисного центра. Кроме того, в НТЦ (Национальный теннисный центр) проведена большая работа по реконструкции. В центре уже 18 открытых кортов. Созданы все условия для проведения международных турниров всех возрастов», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.