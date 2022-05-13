В Шымкенте проходит международный турнир по теннису

Пятый день на шымкентских кортах соревнуются именитые теннисисты со всего мира. В городе проходит турнир Beeline Challenger 80, передает OTYRAR.

Участие в нем принимают игроки ТОП — 300 мирового рейтинга. Игроки давно ждали турниры подобного уровня. Но из-за пандемии пару лет они в Казахстане не проводились.

«Эти турниры очень важны, каждый шаг, для каждой страны, для спортсмена, они зарабатывают очки и в конце года аккумулируют их и могут занять более высокую позицию на следующий год. Для Шымкента это не первый раз турнир и как вы видите все организовано на высоком уровне», — говорит Андрей Корнилов, ATP-супервайзер.

Казахстан представляют именитые спортсмены — Денис Евсеев, Достанбек Ташбулатов, Тимур Мауленов, Никита Сидоров, Аслан Темирлан и другие игроки. На кортах Национального теннисного центра проходят соревнования как в одиночном, так и парном разряде. Казахстанским теннисистам занять призовые места пока не удалось. Но у них еще есть шансы показать себя. Сразу за этим турниром пройдет второй — BeeTV 80 Challenger. Общий призовой фонд обоих турниров составляет больше 106 тысяч долларов.